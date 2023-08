Slovenski glasbeniki želijo pomagati pomoči potrebnim

To nedeljo Turistično društvo (TD) Vitanje pripravlja tradicionalno že 32. turistično prireditev Holcerija, na kateri bodo nastopili tudi številni glasbeniki. Kot je povedal predsednik TD Vitanje Milan Pogladič, tudi sam glasbenik, bodo prireditev izpeljali, saj so se nanjo že kar dolgo intenzivno pripravljali. »Bomo pa del honorarja iz gostinstva in nastopov glasbenikov podarili vitanjskemu Rdečemu križu in Karitasu za ogrožene družine v teh ujmah, s katerimi iskreno sočustvujemo,« pravi Pogladič.

V Vitanju bodo nastopili mnogi glasbeniki, tudi ansambli Utrip, 5+Band, trio Kamot, Koroški kvintet, Gorenjski kvintet, Mitja kvintet, ansambel Štravs in drugi, na večerni veselici pa Modrijani in morda tudi ansambel Zeme. Člani slednjega seveda le, če jim bo uspelo priti iz Koroške, kjer so tudi sami utrpeli veliko škode. Poplavljen je bil njihov član Jan Mithans, Danijela in Bojan Zeme pa sta trenutno še vedno evakuirana, ker njuno hišo ogroža plaz.

Pozvali vse, naj pomagamo

Modrijani so minuli konec tedna ostali brez nastopa, a tega niso obžalovali, saj da čas res ni bil primeren za zabavo. Ob tem so pozvali vse, naj pomagamo po najboljših močeh vsem prizadetim v poplavah, tudi gasilcem, ki so bili ves čas na terenu in bodo potrebovali novo opremo. Konkretnejši so bili člani Kvarteta Pušeljc, ki so donirali 2000 evrov Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah in PGD Luče, vsakemu polovico, saj oboji, kot so zapisali, vsak dan odstranjujejo posledice nedavnega neurja. K temu, da se odpovedo honorarju, pa so pozvali tudi druge prijatelje.

Prav tako se je katastrofa dotaknila članov skupine Lisjaki, ki so minuli vikend nastopili v Hujah, celoten honorar pa so namenili v dobrodelne namene. Priznani glasbenik Primož Grašič je prav tako sporočil, da so oba koncerta z Janezom Bončino - Benčem odpovedali in bodo zanju našli nov termin. »Vsi menimo, da zdaj ni čas za zabavo in rajanje, saj je veliko ljudi hudo prizadetih. Obljubljamo in se s tem zavezujemo, da bomo prizadetim in službam za reševanje pomagali po najboljših močeh in naslednje honorarje donirali v dobrodelne namene,« je dejal Grašič.

Izkazali pa so se tudi Poskočni muzikanti. Še posebno se jih je dotaknila zgodba Valerije Kršlin iz Zavoda Zadnje upanje, ki je pomagala že mnogim posameznikom in družinam, zdaj pa je tudi sama z družino ostala brez vsega. »Zato smo njenemu Zavodu Zadnje upanje donirali 1000 evrov. Vemo, da ni veliko, a skupaj nam lahko uspe,« pravijo poskočni, ki so prosili vse, da pozabimo na zavist in pomislimo na to, da bomo morebiti že jutri med tistimi, ki bodo potrebovali pomoč.