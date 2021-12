Ga prepoznate? Ja, to je Lado Bizovičar in tako noro dobro pleše

Ne, to ni nova zvezda na slovenski »drag« sceni, to je priljubljeni voditelj in žirant šova Slovenija ima talent Lado Bizovičar. Na svojem instagramu je delil utrinek izpred petnajstih let, ko je skupaj z Jurijem Zrnecem vodil oddajo Viktorji. »Kdor (se) išče, ta (se) najde. Državna podprvaka v akrobatskem rokenrolu. Jurij in Ladonna, plesna šola Viki.«

Posnetka tega Bizovičarjevega plesa nismo našli, smo pa našli posnetek drugega plesa z Viktorjev, kjer je Lado navdušil zbrano množico v dvorani. S svojim divjim plesom začne na 10.30 minuti.

Pošteno je publiko in žirante presenetil tudi leta 2017 v šovu Zvezde plešejo, kjer je pokazal svoje znanje akrobatskega rokenrola