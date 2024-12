Finalistka Tjaša o letošnji Kmetiji: Zdi se mi grdo, da me je Tamara zmerjala s prasico

Finalistka letošnje Kmetije Tjaša Vrečič je bila letos vse od začetka prihoda na posestvo odločena, da se bo z vsemi štirimi borila za naslov zmagovalke letošnje sezone. Kljub temu da ji to na koncu ni uspelo, je prirasla k srcu številnim gledalcem, ki so prepričani, da bi si glavno nagrado razložila prav ona. Tjaša nam je med drugim zaupala, kaj jo je najbolj presenetilo, ko je šov spremljala na malih zaslonih.

Česa vas je naučila letošnja Kmetija?

Letošnja kmetija me je naučila, da sem veliko bolj čustvena, kot sem pa mislila, da sem. Vedela sem že, da sem trmasta in tekmovalna ter da imam močan karakter. Nisem si pa mislila, da bom tako sočustvovala z drugimi.

Je šla zmaga po vašem mnenju v prave roke?

Mislim, da vsak, ki je prišel v superfinale ali finale, si je zmago zaslužil. Vsak je prišel tako daleč na svoj način. In na koncu je zmagal najmočnejši.

Tjaša Vrečič. FOTO: Pop TV

Kako se je po koncu Kmetije spremenilo vaše življenje? Na spletu ste imeli precej podpornikov ...

Eno stvar, ki sem jo spremenila je ta, da sem zdaj jaz svoj šef, kar mi veliko bolj ustreza. Sem pa bila zelo pozitivno presenečena nad odzivom ljudi. Res sem vesela in ponosna, da sem imela tako veliko podporo.

Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji?

Načeloma sem kar slutila kaj se dogaja, tako da nekaj zelo presenečena nisem bila nad nobenim dogodkom. Edino, kar si nisem nikoli mislila je to, da se bodo ljudje spustili tako nizko, da se bodo zmerjali.

Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebej razočaral? Zakaj?

Nisem imela visokih pričakovanj, da bi lahko rekla, da me je kdo razočaral. Nekak sem si že znotraj šova ustvarila mnenja o drugih in vidim zdaj, da so bila kar prava. Edino, kar se mi zdi grdo, je to, da me je Tamara zmerjala s prasico in omenjala mojega fanta in govorila, da zavajam moške. Ne zamerim ji nič drugega, ker je le to vse igra, ampak s temi izjavami ona sebi v igri ni pripomogla. Niti Timu ne. S temi izjavami je pokazala samo, kdo je in me želela očrniti. In to se ne spodobi za moje pojme

Pogovore z ostalimi finalisti in zmagovalcem letošnje Kmetije lahko najdete na tej povezavi.