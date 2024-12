Eugenija Carl razočarana nad svojimi sodelavci: »Hočete slišati to absurdnost?«

Zjutraj je v Luciji izbruhnil obsežni požar. K sreči za zdaj ni videti, da je kdo poškodovan, zato pa bo zaradi ognjenih zubljev uničena vsa stavba Kmetijske zadruge Agraria Koper. Prav tako v zrak uhajajo strupene snovi, je sporočila policija in opozorila tamkajšnje prebivalce na previdnost.

Ob takšnih izrednih dogodkih je priporočljivo, da gre lokalni novinar čim prej na teren, a v primeru dopisnice z Obale Eugenije Carl, ki dela za TV Slovenija, ni šlo vse po načrtu.

»Hočete slišati do absurda privedeno pravico do odklopa?,« je uvodoma zapisala Carlova in zapisala, da je »ura že 10.20, TV Slovenija pa nima niti enega posnetega kadra velikega požara v Luciji. Zagorelo je ob štirih zjutraj.«

»Snemalna ekipa je začela ob 10. uri, tako je na planu. Ker sem ta vikend dežurna, zjutraj napišem snemalcu sporočilo, da je zagorelo, bla, bla... in da ko nastopijo službo, naj krenejo proti Luciji in naj me pokličejo. Ker ni odziva, še pokličem. Ni odziva. Kličem zdaj snemalca, ki je tako ali tako zamudil v službo 15 minut in mu povem, da sem mu poslala sporočilo z usmeritvami, nazaj pa dobim, da če vem, da tega ne bi smela in če ne vem o pravici do odklopa,« je zapisala Carlova.

Carlova, kot pravi, se zaveda, kaj pomeni pravica do odklopa, a meni, da za določene službe in kritično infrastrukturo to ne bi smelo veljati. »To je nedopusten absurd. Norost,« meni in ponazori s primerom zdravnika: »Poči turistu aorta, dežurni zdravniki ne zmorejo sami, ne smejo pa poklicati na pomoč vrhunskega žilnega kirurga, ker na kavču gleda nadaljevanko,« je zapisala in dodala: »V glavnem, od TVS pričakujte se manj informativnih in posnetkov.«