Dramatični izpadi junakinj iz Sanjskega moškega: pijanost, spuščene gume in žaljivke (FOTO)

Drama med nekdanjimi akterkami šova Sanjski moški se nadaljuje. Laura Beranič je pred nekaj dnevi skupaj s Ksenijo Kranjec razkrila, da bosta v letošnji Kmetiji nastopili tudi Carmen Osovnikar in Ana Pusovnik in od takrat med njimi ni miru. Carmen je objavila posnetek močno opite Laure, ki se v nekem lokalu komaj pobere s tal.

Laura se je sicer iz drame za nekaj časa odmaknila, saj je bila na dopustu, vendar se je oglasila po hudih obtožbah Osovnikarjeve, da je imela nekaj zraven pri tem, ko je ugotovila, da ji je nekdo spustil vse štiri zračnice na avtomobilu. Dejanje je označila za 'zelo hudo' in dodala, da so s tem stopili na rep najlepši mački.

So pa že priletela namigovanja, da si je Osovnikarjeva kar sama spustila zračnice, da bi dobila nekaj pozornosti. Tudi to je že komentirala in dejala, da ji ni jasno, kako so vse štiri gume naenkrat prazne, in da ima tisti, ki je izjavil, da je to sama storila, po njenem mnenju 'IQ v minusu'. Laura je med tem še povedala, da ne misli smetiti svojega profila za tovrstne igrice, zato je odprla poseben profil, ki bo namenjen tovrstnim zdraham.