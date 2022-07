Med znanima Slovenkama hudo počilo: Grda si, do kolen mi ne sežeš (FOTO)

Med nekdanjimi akterkami šova Sanjski moški je močno počilo. Laura Beranič je skupaj s Ksenijo Kranjec razkrila, da bosta v letošnji Kmetiji nastopili tudi Carmen Osovnikar in Ana Pusovnik. Laura nam je posredovala sporočila, ki naj bi jih po objavi prejela od Carmen. Padle so hude žaljivke, med drugim, da je grda, da ji ne seže do kolen in da je videti, kot da ima 50 let ...

Sporočila Carmen Lauri. FOTO: Zaslonski posnetek

Kaj je bil povod za spor, smo povprašali Lauro in Carmen. Prva trdi, da prej sploh nista bili v stiku. »No, ona me vlači z Ano konstantno po 'storyjih', jaz pa ji namerno nisem posvečala pozornosti, ker nimam želje po nobenem kontaktu z njima. Zdaj pa sta bili preglasni z informacijo, da bosta tekmovalki v novi Kmetiji, kar sva s Ksenijo razkrili, in sem dobila klic, grozilna sporočila, žaljenje itd. Panika ju grabi, ker bo pogodba splavala po vodi,« pravi Laura, ki priznava, da je šokirana, na kakšen nivo se je spustila nekdanja tekmica v šovu.

Carmen je sprva dejala, da bo povedala svojo plat zgodbe: »Lahko se zmeniva. Tudi jaz imam marsikaj povedati, imam tudi posnetek, ki si ga ne upam objaviti na 'story', ker bi mi ga zablokirali.« Po naših dodatnih vprašanjih pa se je zavila v molk.

Ksenija: Karma je hudič

Oglasila se nam je tudi Ksenija. Kot pravi, jo je Ana izzivala že pred časom in javno povedala, kateri šov je snemala in jo po Ksenjinih besedah s tem želela oškodovati za 50 tisočakov. »Takrat sem znorela in šla na njen dom.« Kot pravi, je karma hudič, zato je javno razkrila, da bo dvojica sodelovala v šovu Kmetija. Dodaja še, da ji je želela na ta način le vrniti milo za drago. »Carmen je zdaj čisto znorela in se spustila na nivo 'bodyshaminga', česar pa nihče v Sloveniji ne podpira. Jaz in Laura nisva nobenega žalili in poniževali. To pač delata droga in alkohol ...«