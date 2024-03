Dramatična preobrazba po ločitvi: tako je danes videti nekdanja žena smučarskega skakalca

Pred letom dni je kot strela iz jasnega presenetila novica, da sta se razšla Damjan in Vanja Fras. Vanja je medijem ob novici razkrila, da naj bi jo nekdanji smučarski skakalec zapustil, medtem ko je bila ona v službi in dodala, da mu najbolj od vsega zameri, da se nista razšla, kot odrasla človeka.

Po razhodu pa gre Vanji, kot kaže, zelo dobro. Na instagramu je namreč razkrila, kako zelo se je v zadnjem letu spremenila. Za dramatično telesno preobrazbo je več kot očitno trdo garala v telovadnici in tudi izven nje. Svojim sledilcem, ki jo menda pogosto sprašujejo o tem, kako ji je uspelo, je razkrila, da je prva stvar odločitev v glavi, ki ji sledi srce.

Razkrila je, da je kat trikrat na teden v fitnesu in da trikrat na teden igra badminton, ob tem pa doma izvaja jogo.

Damjan in Vanja sta bila sicer par dolgih 25 let. Čeprav Vanja trdi, da je bil njegov odhod zanjo veli šok, je lansko jesen smučarski skakalec prekinil medijski molk in dejal, da so se težave vlekle že dlje časa, a da ga očitno ni jemala resno.