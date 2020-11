Drama na deželi: ena ga je zmerjala, druga zapustila tekmovanje

Franc Jarc in Anamarija sta se z romantičnega pobega vrnila v realnost. Doma sta ju pričakala jezna Joži in pes. Joži: »To je moj prijatelj, ne pa ti, ki si me zapustil, koruznik.« Na drugi strani pa ga je Esmeralda pričakala v postelji, saj se je zelo slabo počutila. Hkrati se je tudi poslovila od tekmovanja in mu zaželela vso srečo pri izbiri zmagovalke. Esmeralda se je poslovila od Franca. Še enkrat mu je položila srce, naj dobro premisli glede svoje odločitve. Anamarija se ni hotela posloviti od nje:»Ona zame ne obstaja več.« Nasprotno pa Joži med slovesom ni mogla zadržati solz.



Snubke Janeza Marna so bodo začele metati polena pod noge, do prepira je prišlo po veselem večeru, ki ga je organiziral gostitelj. Katarina in Sabina sta še ohladili svoje odnose, ko je Sabina slišala njene očitke, da se nastavlja Janezu, seveda ni ostala tiho: »Pa nastavi se še ti.« Napetost je naraščala, Katarina je na koncu svojo tekmico zatožila Janezu: »Sabina govori proti tebi tako, da te glava boli.«