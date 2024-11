Dragićeva mama skupaj s snaho: tako dobro se razumeta (FOTO)

Goran Dragić in njegova partnericaa Greice Murphy živita v Miamiju, a imata v Sloveniji še veliko poslovnih, prijateljskih in družinskih obveznosti. Nedavno sta se udeležila dogodka Olimpijskega komiteja, saj je Dragić po letu dni predal štafeto in zbrana sredstva novemu ambasadorju Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja.

Dogodka se je udeležila tudi družina Gorana Dragića. Mamo Mojco Dragić so ujeli v fotoobjektiv, kako s svojo novo snaho zadovoljna koraka proti gala dogodku.

Greice Murphy in Goran Dragić. FOTO: Zaslonski posnetek

Greice Murphy se s taščo, kot kaže, zelo lepo razume, saj je ob fotografiji zapisala »Mama Dragić«, ob tem pa dodala kopico srčkov.

Dragićeva draga se v Sloveniji zelo prijetno počuti, kar je že večkrat ponovila. Navdušena pa ni le nad ljudmi, temveč tudi nad kulinariko in vinom. »Ena izmed najbolj presenetljivih (in čudovitih) stvari o Sloveniji? Vino! Tega nisem pričakovala, a zdaj sem oboževalka za vse življenje. Na zdravje skritim draguljem in nepričakovanim požirkom iz Slovenije!« je pozdravila svoje sledilce na instagramu.