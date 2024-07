Dr. Ana Tavčar: Izkoriščana sem bila. V vseh pogledih

S humanistiko in družboslovjem se dr. Ana Tavčar ukvarja veliko, sodeluje na mednarodnih jezikovnih konferencah, gostuje in raziskuje ter objavlja članke v mednarodnih jezikoslovnih zbornikih.

A tokrat sva govorili o življenju, kako se dokopati do bistva, smisla, osvobajajoče vrednosti bivanja. Kaj pomeni ljubezen dvoedina, ki nam jo je zapustil Ciril Zlobec? Je to krona naše biti?

Tema našega tokratnega dosjeja je (samo)svoja, seveda mislimo in upamo na čar osebnosti, ki ji samosvojost daje širino in pravo energijo. Kako zelo se lahko poistovetite z našo idejo?

Zelo! Mi je super všeč, ker je zame samosvojost ključ do lepote unikatnosti, in to je tisto, kar pri vsaki osebnosti sije – določene lastnosti, ki jo delajo ali ga delajo edinstveno/-ga.

Zanimiva se mi zdi misel filozofa Petra Sloterdijka, ki pravi: »Šele če lahko rečeš ne, ja nekaj pomeni.« Čemu ste vi, doslej, brezkompromisno in bržčas dokončno rekli – ne?

Izkoriščanju. V vseh pogledih. Bila sem ...