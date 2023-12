Dan pred božičem so se oglasili številni znani in voščili (FOTO in VIDEO)

Številni znani Slovenci so se danes na instagramu oglasili in nam voščili ob teh prazničnih dneh. Med drugim so se oglasili Saša Lendero, Darja Gajšek, Rebeka Dremelj ter Raiven.

Darja Gajšek je objavila sliko, na kateri je s svojim partnerjem Alenom Jankovićem in hčerko. V objavi je zapisala: »Želimo miren, srečen in v srcih topel božič.«

Saša Lendero je sledilcem zaželela, da nocojšnji večer začutijo v srcu. »Dragi prijatelji, želim vam topel, ljubeč in miren Bozični večer. Začutite ga v srcu! Tam se skriva pravi Božič,« je zapisala.

Vsestranska Rebeka Dremelj je bila v svojem sporočilu daljša. »Današnji dan, sem se res iskreno veselila! V decembru mi ni uspelo kaj dosti uživati veselega decembra, zato mi je današnji večer z družino, še toliko bolj pomemben. Vsem vam dragi moji, želim en zares čudovit večer, vesel Božič, poln topline, ljubezni in notranjega miru. Dovolite si pozabiti na skrbi in obveznosti in se prepustite božični čarovniji. Vse najlepše iz srca,« je zapisala.

Lepe želje sta poslala tudi Katarina Benček in Marko Pavlović, ki jima je družbo delal psiček.

Tina Gorenjak je vsem zaželela čudovit božični večer.

Vesel božič je zaželela Raiven, sicer naša predstavnica na prihajajočem Eurosongu.

Vesel božič so zaželeli tudi Jože Potrebuješ in njegova družina. Še pred voščilom pa so eno zaigrali.