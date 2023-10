Posebna pijača, ki je pri nas na voljo v sedmih različnih okusih

Večer na Vrtu Lili Novy v Ljubljani je potekal v znamenju nove alkoholne pijače, ki prihaja iz slovaškega gorovja Tatre. Ta je solastnico Kaval Groupa Dado Jerovšek navdušila že pred 12 leti. Kot nam je zaupala, ji je takrat nekdanja sodelavka iz Slovaške za božično darilo prinesla steklenico likerja tatratea.

»Od takrat smo se trudili najti uvoznika te čudovite pijače, ki je namenjena tako poletni kot zimski zgodbi,« pravi. Glavna sestavina je namreč čaj, ki ga nabirajo na gozdnatih površinah visokega gorovja Tatre, zato je pijačo mogoče uživati v obliki kratkega napitka, lahko se jo meša s čajem, ali v različnih koktajlih.

Družina Razgor, mama Romana, sin Simon in hčerka Eva FOTO: Peter Irman

Čaj iz gozdov Tater

Kot nam je pojasnil slovaški barman Benjamin, je na slovenskem trgu trenutno sedem različnih okusov te pijače, ki je torej narejena iz čaja, zelišč ali različnega sadja, na Slovaškem pa lahko uživajo v desetih. »Navdušena sem, da lahko v naših lokalih in restavracijah zdaj ponudimo tudi to odlično pijačo, nad njo je navdušen tudi naš chef restavracije P.E.N. kluba Mojmir Šiftar, ki se zelo spozna na čaj, saj je o njem napisal celo knjigo,« pravi Jerovškova.

Predstavitev nove pijače je popestril Amayin nastop. FOTO: Peter Irman

»Res je lep večer, pijača je super, okusi so raznovrstni, tako da lahko vsakdo najde zase najboljšega,« je povedal tudi Simon Razgor iz družinskega podjetja Eksluzivna darila oziroma RR Selection iz Celja, uvoznik tatratea, sicer pa nekdanji rokometaš, ki je Slovenijo zastopal tudi na olimpijskih igrah.

Mama Romana je ponosna na vse svoje tri otroke, ki delajo v družinskem podjetju. Kot je pojasnila, sta sinova oba rokometaša, Simon je zaradi rokometa celo sedem let živel v Belorusiji, hčerka Eva pa pričakuje dojenčka. »Ljudje po svetu toliko mešajo Slovenijo in Slovaško, zamenjujejo himne, zastave, no, tokrat jim ne bo treba, saj smo v tej zgodbi združeni,« pravi Jerovškova in dodaja, da je bila pevka Amaya češnjica na smetani v tem čudovitem večeru.