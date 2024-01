Cvjetičaninu prav posebno darilo od Ladota, praznuje tudi Danica

Praznovanj še ni konec za slavljence, ki rojstne dneve praznujejo v prvih dneh po novem letu. Eden izmed njih je pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetičanin. Včeraj je praznoval svoj 25. rojstni dan, čestitali pa so mu tudi številni znani Slovenci, med njimi Maja Keuc in Lado Bizovičar. Ta mu je podaril tudi prav posebno darilo. Na spotify naj bi namreč naložil različico pesmi skupine O.S.T. z naslovom Lepa si, ko jo zapoje Bojan. Maja pa mu je je zapisala prisrčno voščilo: »Vse najboljše, zvezdica. Naj ti bodo zvezde še naprej naklonjene.«

Dan za Bojanom pa praznuje naša Danica Lovenjak. Kje in kako praznuje, si lahko ogledate spodaj. Ob fotografiji, kjer si nazdravlja, pa je zapisala: »Eno leto starejša, a hkrati eno leto modrejša.« Vse najboljše obema želimo tudi iz našega uredništva.