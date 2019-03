FOTO: Kakšno lepo presenečenje so pripravili Borisu Cavazzi

Polna dvorana velikega odra. FOTO: Sandi Fišer

Igralec, scenarist in režiserje v začetku februarja dopolnil 80 let. Zadnje leto je bilo zanj zagotovo med težjimi, saj se je spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami. Sinoči je njemu v čast potekala prireditev na velikem odru SNG Drama v Ljubljani.Ob jubileju so njegovi kolegi pripravili koncert z naslovom Prvih 80 let Borisa Cavazze. Izjemnemu gledališkemu in filmskemu ustvarjalcu so se na odru poklonili igralci SNG Drama Ljubljanainter zasedba D Drams (in).Nastopili so tudi, Pliš inCavazzo je spremljala njegova soprogamed povabljenci je bilo mogoče videti številne znane obraze. Tako je nekaj misli slavljencu na odru sporočil tudi predsednik vladePrireditve sta se udeležila tudi Cavazzeva nekdanja soprogain njun sinVeč fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji nad člankom.