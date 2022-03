Carmen in Ana v šoku: na letalo je prišla policija, nato pa …

Ana Pusovnik in Carmen Osovnikar, ki smo ju spoznali v lanskem šovu Sanjski moški, te dni dopustujeta na sanjski destinaciji, a pot do tja je bila polna drame. Najprej sta zamudili letalo, kar pomeni, da sta bili primorani kupiti nove vozovnice in se dodatno ukvarjati s prtljago, nato pa je sledil nov zaplet. Ko sta končno sedli na letalo in po dolgem letu pristali na destinaciji, je stevardesa potnikom naročila, da letala ne smejo zapustiti, saj pride policija, ki bo odpeljala dva potnika. Kot v svoji zgodbi na instagramu razlaga Carmen, je obe dekleti prevzela panika, ker nista vedeli, kaj se dogaja. Na srečo so jih kmalu obvestili, da lahko letalo zapustijo, dva nesrečna potnika pa morata ostati na njem. Dekleti sta si oddahnili in karseda hitro pohiteli v hotel, kjer sta si privoščili hedonističen večer.

Carmen je vso dramo delila na svojem instagramu. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek