Britanska veleposlanica takole spregovorila v slovenščini: mnogi ne morejo verjeti (VIDEO)

Veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, ekscelenca Tiffany Sadler po štirih letih končuje svoj mandat v Sloveniji. V Odmevih je med drugim ocenila politične spremembe v Veliki Britaniji in se pred vrnitvijo v domovino na prav poseben način v slovenščini zahvalila Sloveniji za gostoljubje.

»V Sloveniji sem preživela štiri čudovita in zelo delovna leta in pogrešala bom Slovenijo. Ne bom pogrešala rodilnika in dvojine. Ampak mislim, da bo Slovenja ostala v mojem srcu. In rada bi povedala: 'Najlepša hvala vsem, veleposlaništvu in vsem v Sloveniji. Najlepša hvala in srečno. Adijo, Slovenija,« je spregovorila v slovenskem jeziku.

Mnogi gledalci so opazili, kako lepo se je naučila v tem kratkem času slovenščino. »Vse se da, če se hoče,« je zapisal eden od gledalcev pod objavo.

Oglejte si posnetek: