Branko Đurić: Moj oče je bil Srb, mama pa muslimanka, strašno sem ponosen na njuno ljubezen

Branko Đurić Đuro je v enem od prejšnjih intervjujev za tuje medije poudaril, da je ponosen na dejstvo, da je otrok iz mešanega zakona. »Sicer sem iz mešanega zakona. Moj oče je bil Srb, mati je muslimanka. Danes sem strašno ponosen na njuno ljubezen in na to svojo, kako naj rečem, pravico, da sem lahko od vseh in od nikogar,« je začel.

Dodal je, da se resnično odlično počuti povsod, od Makedonije do Slovenije.»Kamor koli pridem, je to še vedno moja dežela. To so moji ljudje, to so moji prijatelji in nikoli nisem delil ljudi, še posebej ne na najbolj neumen način – po neki narodnosti,« je povedal.

Đuro je imel le eno leto, ko mu je oče umrl zaradi raka. »Moj oče je imel le 21 let, ko je umrl zaradi raka. Sanjal je o tem, da bi postal igralec. Pisal je pesmi. Bil je dober človek. Oboževal je Lorco. Žal mi je, da so na začetku vojne v Sarajevu zgorele njegove pesmi skupaj z mojim stanovanjem. Knjige, slike. Nimam slik iz otroštva, zato sem vesel, da obstaja Facebook, kjer mi moji prijatelji iz otroških dni pošljejo kakšno fotografijo iz tistega obdobja,« je povedal.