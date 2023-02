Borut Pahor se je oglasil po operaciji prostate: ima jasno sporočilo (FOTO)

»Po jutranji uspešni operaciji prostate se že odlično počutim, čeprav mi čips obljubljajo šele jutri,« je iz celjske bolnišnice sporočil Borut Pahor. Izkoristil je še priložnost, da se zahvali dr. Sandiju Poteki in njegovi ekipi, ki jo je označil za sijajno: »Sestra Metka in ostale sestre so poleg vsega super prijazne. Mislim, da vse to premalo cenimo. Počutim se lepo in v varnih rokah.«

Nekdanjemu predsedniku države želimo čimprejšnje okrevanje.