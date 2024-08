Bojan Cvjetićanin prestal operacijo: odpovedali koncert Joker Out

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je na družbenih omrežjih oboževalcem sporočil žalostno novico. Zaradi operativnega posega na vratu so morali odpovedati koncert na Slovaškem.

Kot je dejal Bojan, mu okrevanje po posegu - dobil je nekaj šivov na vratu -, žal onemogoča zmožnost skakanja po odru. »Zelo nam je žal, saj smo se nastopa res veselili,« je dejal. Hkrati pa miri, da se počuti dobro in da je vse v redu.

Bojan je novico sporočil na družbenih omrežjih. FOTO: Instagram

Joker Out je ena najbolj priljubljenih slovenskih rock skupin, znana po energičnih nastopih in karizmatični prisotnosti na odru. Njihovi koncerti so vedno dobro obiskani in razprodani, saj imajo zvesto bazo oboževalcev, ki uživajo v njihovi mešanici indie, rock in pop glasbe.