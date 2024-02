Blaž Švab odprl vrata svojega doma in pokazal, da počne nekaj, kar večina sovraži (VIDEO)

Pevec priljubljene skupine Modrijani, Blaž Švab ,je na svojem facebook profilu razkril, kako preživlja proste popoldneve in večere ter z odgovorom verjetno marsikoga presenetil. Kot pravi, običajno čisti. Veliko ljudi si želi, da jim ne bi bilo treba prijeti v roke krpe in drgniti svojega doma. Priljubljenemu pevcu pa to očitno ni težko.

»Kako preživljam proste popoldneve in proste večere? Običajno čistim. Tudi zato, ker rad čistim, pa tudi zato, ker moram čistiti. Res imamo doma zelo pošteno vse delo razdeljeno. Jaz sem zadolžen za kuhinjo, hodnik, spalnico, dnevno sobo, za kopalnico,« je dejal Blaž in vse povabil na njihove koncerte.

Modrijani so v teh dneh koncertno zelo aktivni. V teku je namreč njihova turneja Modrijani OSEBNO. Kot kaže njen razpored, jih bo v prihodnjih dneh možno videti na Vranskem, v Čatežu, Tržiču, Žireh in še nekaterih drugih slovenskih krajih. Dobre volje in zabave na njihovih prihajajočih koncertih zagotovo ne bo manjkalo.