Anže iz Masterchefa do ušes zaljubljen v Zorana: slavita 18 mesecev ljubezni (FOTO)

Anže Kuplenik, zmagovalec šova Masterchef 2019, ne skriva svoje istospolne usmerjenosti. Na instagramu je med drugim delil, da je v srečnem ljubezenskem razmerju z Zoranom, s katerim sta proslavila prav posebno obletnico.

»Še naprej! Mimo vesolja in nazaj … Na 18 polnih mesecev in še malo zraven. Ljubezni,« je zapisal Anže in delil njuno skupno fotografijo, na kateri sta partnerja presrečna v objemu drug drugega.

Ljubezen sta proslavila, kot se spodobi - z razvajanjem na soncu ob obali, ob kapljici rujnega in dobri hrani.

Že maja letos je v podkastu s Kajo Grozino voditeljici zaupal, da je dolgo časa odkrival in raziskoval »obe strani« in priznal, da je potreboval 15 let, da je izstopil iz svoje lupine in domačim zaupal svoje občutke, ki pa so jih sprejeli brez predsodkov.

V eni od objav na instagramu je s sledilci delil naslednje misli: »Srečo najti. Srečo imeti. Srečo živeti. Sam ali z nekom. Najti bistvo v nečem, kar daje smisel tebi, ne ostalim ljudem. Ali kot reče Severina: 'Ni pomembno koga, temveč je pomembno to, koliko nekoga ljubiš'«.

Anže, ki velja za najmlajšega zmagovalca kuharskega šova, še naprej ostaja predan kuhanju in je srečo na poklicnem področju našel prav za kuhinjskim pultom.