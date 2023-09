Ana Roš ne more več jokati, naredila je tole (VIDEO)

Kot je znano, je Ana Roš s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 pridobila novo zvezdico in se sedaj ponaša s tremi, kar je najvišje odlikovanje Michelinovega vodnika. Kuharska mojstrica Ana Roš je izpostavila, da gre za uresničitev sanj vseh članov družine Hiše Franko.

In po enem tednu se je Roševa oglasila in sporočila, da ne more več jokati in da je zanjo najlepši trenutek, ki je bil prava čustvena bomba.

Privoščili so si skupinsko tetoviranje

Hkrati pa se je na družabnem omrežju pojavil posnetek, kjer so si v Hiši Franko po razglasitvi nove Michelinove zvezdice privoščili tetoviranje. Vsak po tri zvezdice za proslavitev velikega uspeha.