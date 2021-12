Alfija prizadeli komentarji

Nedavno smo v Slovenskih novicah pisali o tem, da se je s koronavirusom okužil in bolezen na srečo tudi že prebolel naš legendarni pevec Alfi Nipič.

V Nedeljskih novicah smo objavili pogovor z njim o tej težki preizkušnji in prizadevanju celotnega zdravstvenega osebja UKC Maribor, ki zdravi bolnike s covidom-19 in se je trudilo tudi zanj. Ker pa se je Alfi pojavil v oddaji V petek zvečer, ki je bila na sporedu v petek, 17. decembra, v njej pa zapel legendarno popevko Silvestrski poljub, ki je 8. decembra letos slavila abrahama, so se številni obregnili ob njegov nastop.

Češ, kako je mogoče, da je še nekaj dni prej ležal na intenzivnem oddelku mariborskega UKC, v petek pa pel v oddaji. V zvezi s tem so mnogi na družabnih omrežjih pisali zelo žaljive komentarje, ki so pevca osebno zelo prizadeli. Zato moramo pojasniti vsem, ki ne poznajo zakulisja dela na RTV Slovenija, da so vse oddaje vedno posnete vnaprej.

Ekipa z Blažem Švabom in Melani Mekicar na čelu, voditelja oddaje, ki je bila na sporedu 17. decembra, je vse posnela že v začetku novembra, takrat pa Alfi še ni bil okužen niti ni mogel vedeti, da bo hudo zbolel. Na RTV seveda upoštevajo pogoj PCT, in čeprav je Alfi priznal, da se proti koronavirusu ni cepil, je PCT-pogoj izpolnjeval, saj se je pred snemanjem testiral, test je bil negativen. Na srečo je uspešno okreval in se že vrnil domov, vsi pa mu tudi v prihodnje želimo le trdnega zdravja, da nam bo Silvestrski poljub še kdaj lahko zapel v živo. Letos ga je namreč kar iz bolniške postelje, v prisotnosti številnih medicinskih sester, ki so skrbele zanj. Posnetek Alfija Nipiča bomo videli tudi v oddaji V petek zvečer na silvestrovo, ki bo na sporedu prvega programa TV Slovenija.

Celo v bolniški postelji je zapel Silvestrski poljub. FOTO: OSEBNI ARHIV

Tudi tokrat bodo uporabili posnetek njegovega nastopa z začetka novembra, ki so ga ustvarili za oddajo V petek zvečer. Kot nam je povedal Blaž Švab, v oddajo sicer uvrstijo številne priredbe znanih skladb, ki jih pojejo različni glasbeniki, Silvestrski poljub Alfija Nipiča pa je edini, ki ga ne bi zaupali nikomur drugemu, saj je v originalu še vedno eden in edini – najboljši.