Alenka Arko: Vem, zakaj sem Tino Gaber vzela v bran

Voditeljica in urednica oddaje Preverjeno je ena od novinark v slovenskem prostoru z dolgoletnimi izkušnjami. Končala je študij mednarodne politologije in svoje novinarske začetke kalila kot novinarka zunanje politike, kasneje je kar 22 let vodila oddajo Preverjeno, zdaj pa kot novinarka Pop TV ponovno pokriva dogajanje po svetu, osredotočena je predvsem na Evropsko unijo.

V vseh letih oddaje Preverjeno je po oceni voditeljice nastalo več kot 5000 prispevkov, kot poklon oddaji in njenim ustvarjalcem pa je Alenka Arko sedaj izdala knjigo Bi to povedali tudi pred kamero?

»Knjigo sem začela pisati v obdobju pandemije. Takrat, med zaprtjem, so ukinili vse oddaje, tudi Preverjeno. Pisati sem začela, da bi imela bolj strukturiran dan, res pa sem o knjigi razmišljala že prej, le da nikoli nisem imela časa. Med pandemijo pa je bil krasen čas. Hotela sem narediti poklon oddaji, s katero sem bila zares tesno povezana. Saj obstajajo tudi druge podobne, a mislim, da nobena ni imela 22 let iste urednice in voditeljice. Ko sem se lotila pisanja, še nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Po koncu covida sem nehala pisati, ko pa so lani jeseni oddajo ukinili, se mi je zdelo prav, da knjigo končam, vendar zadnjih dveh let po pandemiji nisem popisala,« je povedala v intervjuju za Nedelo. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.