Želel kupiti e-vinjeto in ugotovil, da mu jo je pomotoma že neznanec

Z današnjim dnem so na slovenskih avtocestah v veljavo stopile elektronske vinjete. Na Darsu zadnji dan pred začetkom veljavnosti niso beležili večjih težav s prodajo, danes pa že začeli oz. nadaljevali z nadzorom nad uporabo vinjet prek nadzornih kamer.

Je pa danes po spletnih omrežjih zaokrožila zanimiva izkušnja enega od uporabnikov, ki je želel kupiti e-vinjeto, a ugotovil, da jo je na njegovo registrsko številko nekdo (očitno pomotoma) že kupil. Pozval je neznanca, naj se mu javi z računom, da ne bo dobil nepotrebne kazni.

Nekdo mu je že kupil vinjeto ... FOTO: Fb

Kaj storiti v takšnem primeru, smo povprašali na Dars, od koder pa so nam odgovorili, da pri tem ne bo nobene težave. »Sistem opozori, da obstaja vinjeta za to registrsko številko, vendar dovoljuje nakup še ene vinjete, ravno zaradi takih primerov,« so odgovorili.

Uporabnik, ki je ugotovil, da vinjeta na njegovo registrsko številko že obstaja, tako lahko kupi svojo vinjeto. Neznanec, ki pa se je pri vnosu registrske številke zmotil, pa bo moral na Darsu urediti napako. Mora pa seveda za to imeti račun. »Če nima računa in potrdila o kupljeni vinjeti, povračilo ni možno, saj ni nobene podlage za to. Sicer pa v tem primeru vinjeta, ki jo bo kupil uporabnik, še vedno ostane veljava, ureja se samo napačno kupljena vinjeta (vsaka e-vinjeta dobi unikatno ID številko in na njeni podlagi se to ureja),« so še zapisali v odgovoru.

Na Darsu svetujejo, naj se uporabniki po nakupu nove e-vinjete obrnejo glede možnosti povračila na njihov klicni center za cestninjenje, ki tovrstne primere rešuje od primera do primera (na telefonski številki (0)1 518 8 350 oziroma elektronskem naslovu evinjeta@dars.si, 24 ur na dan in vse dni v letu). »V primeru pozitivno rešene zahteve se stranki zaračuna administrativni strošek za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za primere, ko stranka potrdi ali zapiše napačen podatek o registrski označbi v sistem e-vinjeta, ki znaša 6 evrov,« so zapisali.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca!