Vozniki več kot štiri ure ujeti v avtomobilih na štajerski avtocesti, Dars odgovarja

Malo pred poldnevom – po podatkih promet.si – so bila med Ljubljano in Mariborom območja zastojev dolga skupaj več deset kilometrov. Zaradi snega imajo vozniki številne težave po Sloveniji, zaprti so bili tudi posamezni odseki avtocest.

O sila neprijetni zadevi priča tudi elektronska pošiljka bralke Nataše, ki je na uredništvo Slovenskih novic poslala spodnje sporočilo:

»Vozniki že več kot štiri ure čakajo ujeti v avtomobilih na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Vse stoji, ne napreduje se niti za milimeter ... Ljudje, ki se vračajo iz nočne, utrujeni, lačni, žejni. Nikjer nikogar. Kdo bo prevzel odgovornost za Darsovo nepripravljenost?«

Med Mariborom in Slovenskimi Konjicami se je na avtocesto zrušilo drevo. FOTO: Bralka

Na družbenih omrežjih smo zasledili tudi objavo ujetega podjetnika, ki je potrdil besede naše bralke, da so na mestu stali štiri ure.

Za komentar smo poprosili družbo Dars. Marjan Koler, vodja Službe za komuniciranje Dars, nam je odgovoril:

»V smeri proti Ljubljani promet sedaj poteka upočasnjeno, pravkar se je sprostil tudi proti Mariboru, kjer je ravno tako obstal zaradi zdrsa tovornega vozila pri viaduktu Slatina, na odseku Dramlje–Slovenske Konjice. Zdrse tovornih vozil rešujemo tako z Darsovimi vozili kot tudi s pogodbeno avtovlečno službo. Težava je bila, ker so naša vozila za izvleko tovornih vozil zastala v teh zastojih. V sodelovanju s policijo smo se odločili za reševanje nastalega problema na ta način, da smo iz nasprotne smeri pripeljali potrebno vozilo za izvleko in tako omogočili promet.

Dejstvo pa je, da so se potem ti zdrsi znova ponovili, predvsem so težavo predstavljala tovorna vozila na prehitevalnem pasu, če bi bila vsa na voznem pasu, bi imeli manj težav. Vozniki poleg tega niso upoštevali izločitvenih mest. Imamo 11 mest za izločanje, 9 jih je bilo preventivnih, kar pomeni, da še preden se je kaj zgodilo, smo vzpostavili izločanje tovornih vozil v sodelovanju s policijo in cestninsko enoto.

Na gorenjski avtocesti smo vzpostavili izločitveno mesto na Torovem, ki se je podaljševalo proti Kranju v sodelovanju s policijo, da bi omejili dotok na štajersko in dolenjsko avtocesto, kjer je bilo največ težav. Delamo vse, da bi do 14. ure vzpostavili vozne razmere v tej popoldanski petkovi konici.«

Za več informacij smo poprosili tudi Policijsko upravo Celje. »Policijske ekipe so ves čas na terenu in urejajo promet,« nam je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.