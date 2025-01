V bližini Ljubljane opazili kar tri medvede! Previdnost ni odveč

Bralec nas je opozoril, da je na spletu zakrožila fotografija treh medvedov, posneta v bližini Pijave Gorice. Prisotnost medvedov na tem območju ni neobičajna, saj gre za naravno okolje, kjer se gibljejo. Kljub temu pa je opažanje treh osebkov naenkrat redkejše in lahko predstavlja na večjo možnost srečanja z njimi.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Strokovnjaki za divje živali svetujejo naslednje ukrepe, če naletite na medveda:

Ohranite mirnost : Ne vpijte, ne bežite ali delajte nenadnih gibov, saj lahko medved to razume kot grožnjo.

: Ne vpijte, ne bežite ali delajte nenadnih gibov, saj lahko medved to razume kot grožnjo. Ne približujte se : Če medveda opazite na razdalji, se počasi umaknite po isti poti, po kateri ste prišli.

: Če medveda opazite na razdalji, se počasi umaknite po isti poti, po kateri ste prišli. Naredite se vidne : Govorite mirno in s tihim glasom, da medved zazna vašo prisotnost.

: Govorite mirno in s tihim glasom, da medved zazna vašo prisotnost. Otroci in psi: Otroci naj ostanejo blizu vas, pse pa imejte vedno na povodcu.

Fotografija, ki je zakrožila po spletu. FOTO: Facebook

V primeru bližnjega srečanja

Ne glejte medveda neposredno v oči, saj to lahko dojemajo kot izziv. Počasi se umaknite nazaj ali bodite čim manj grozeči.

Občani v bližini Pijave Gorice in okoliških območij naj bodo med sprehodi po naravi previdni. Bodimo spoštljivi do narave in njenih prebivalcev ter hkrati pazljivi pri svojih dejavnostih na prostem.

