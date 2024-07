Te fotografije bralca Egona vam bodo vzele sapo (FOTO)

Vedno smo veseli, ko nam bralci z nami delite fotografije, novice ali informacije iz vašega vsakdana. Tokrat nas je s fotografijami znova navdušil naš zvesti bralec Egon, ki je v svoj fotografski objektiv mojstrsko ujel polno luno.

»Za včeraj pa res lahko rečem, da je bila ob vzhodu 'krvava' polna Luna. Čakal sem jo na Brezjah pri Veliki Dolini (Dolenjska) in malo upal, da se bo prikazala nad Zagrebom. Ob 21.18 uri se je vsa rdeča pojavila desno od Zagreba in sčasoma postajala 'normalne' barve,« je zapisal Egon ob fotografije, ki so nam vzele sapo.

Luna, ki jo je ujel naš bralec. FOTO: Egon Cokan

