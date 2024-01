Nekateri med praznikih niso imeli kaj dati na mizo, nekdo pa je ogromno hrane vrgel kar v gozd

Bralko Nino je zelo zmotilo, da je nekdo na Rošpohu v gozd odvrgel vsaj 30 piščancev, ki so bili že očiščeni in tako pripravljeni za peko. Kot je zapisala, je bila zadeva prijavljena inšpekciji in policiji. Slednja si je tudi že ogledala mesto, kjer so bili piščanci odvrženi.

Zakaj so bili odvrženi, smo povprašali policijo in Upravo RS za varno hrano. Ko odgovora dobimo, ju bomo vključili v novico.

»Obstaja sum, da je meso lahko tudi zastrupljeno (ali mu je potekel rok), zato več ni bilo primerno za prodajo,« je zapisala bralka. V primeru, da je šlo za zastrupitev ali pa je potekel rok uporabe, je seveda bolje, da piščanci niso pristali na naših krožnikih.

Zgodilo se je na Rošpohu. FOTO: Bralka Nina

V EU se letno zavrže blizu 59 milijonov ton hrane

Žal se danes še vedno dogaja, da ljudje kupijo preveč hrane, nato pa so jo primorani zavreči. Kot je zapisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na spletni strani nasasuperhrana.si, se v EU vsako leto zavrže nekaj manj kot 59 milijonov ton hrane. 53 odstotkov odpadne hrane se, kot so zapisali, zavrže v gospodinjstvih.

Za manj zavržene hrane lahko veliko naredimo sami. Ministrstvo predlaga, da načrtujemo, kaj bomo jedli. Obenem pa tudi, da se po nakupih odpravimo z natančnim seznamom.

