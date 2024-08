Matej: »Česa takšnega na Hrvaškem v tem času ne bi pričakoval«

Bralec Matej se je minule dni mudil na dopustu pri naših južnih sosedih, v Poreču. Turistov je bilo veliko, sploh tujih, kot je tudi sicer običaj v tem istrskem turističnem mestu. Ponudbe je tudi dovolj, cene pa vse mogoče.

»Tu lahko piješ kavo za 2 evra ali manj, pa tudi za 6 evrov, odvisno pač od lokacije, kar je čisto logično. Prav tako je s hrano, plačaš tako lokacijo gostilne kot kakovost ponudbe, to lahko vsak izbere sam, nihče nikogar ne sili v nakup. Me je pa zmotilo nekaj. S partnerko sva tri dni skušala dobiti mizo v enem od lokalov v Poreču, pa je bila terasa vedno polna. Naslednji dan pa šok: imajo letni dopust in to sredi sezone. No, saj vsakemu pripada dopust, ampak na višku sezone bi pričakoval, da bodo imeli odprto, saj bo že jeseni manj turistov, pozimi pa še manj,« je razmišljal naš bralec, ki si je prav zaradi debat po družbenih omrežjih, kako je na Hrvaškem vse drago, bolj natančno ogledal cene tudi po trgovinah.

Gostilna v Poreču je imela kolektivni dopust na višku sezone. FOTO: Bralec Matej

»Pod črto je na Hrvaškem dražje. So izdelki, ki so občutno dražji kot pri nas. Na primer Argeta pašteta je ponekod celo 2 evra, Radenska pa celo 10 centov ceneje kot pri nas. Pijača je draga, prav tako večina druge hrane. Je pa meso, zanimivo, cenejše. V akciji so imeli na primer telečji vrat s kostjo za vsega 5,2 evra. Je pač treba malo preveriti, če ne želimo preplačevati izdelkov, so pa trgovinske verige, ki jih poznamo pri nas, in so cene takšne kot na naših trgovskih policah,« je sporočil bralec.

Gostilna v Poreču je imela kolektivni dopust na višku sezone. FOTO: Bralec Matej

Preberite še: