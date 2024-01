Ljudje se sprehajajo po poledenelem bajerju: pred leti trije padli vanj, tudi dveletnik

Koseški bajer je priljubljena točka sprehajalcev, tako poleti kot pozimi. Ob njem so postavljene klopce in ploščad, kjer je mogoče počiti in se nastaviti božanju sončnih žarkov. Kopanja v tem bajerju ni, srečamo lahko le kakšnega ribiča, ki s palicami in trnki čaka, ali se bo nanj kaj prijelo.

Pozimi njegova površina včasih poledeni in takrat se pogumneži podajo nanj. Tudi te dni se je po več dneh nizkih temperatur njegova površina spremenila v led in privabila mnoge, ki so se odločili preizkusiti, kako čvrsta je. V nedeljo popoldne so tako na njem igrali hokej, mnogi so se sprehajali, nekdo pa se je nanj zapeljal celo s kolesom.

Kaj narediti, ko pride do nesreče

»Prav je, da se o varnosti ledene površine prepriča vsak sam, preden stopi nanjo, saj se debelina ledu v naravi nenehno spreminja, prav tako se lahko razlikuje na različnih koncih ledene ploskve,« drsalce in sprehajalce po ledenih površinah opozarja poveljnik PGD Zgornja Šiška Martin Metelko.

V zadnjih letih se ne spomni nesreče na Koseškem bajerju: »Res pa, da zaradi milejših zim ne zamrzne vsako leto. Zadnja odmevnejša nesreča, ko so intervencijske službe reševale ljudi, se je zgodila 2016., ko so v vodo padle tri osebe.«

Kako debel je led danes, nam ni znano, naj pa ob tem spomnimo na dogodek iz leta 2016, ki ga je omenil tudi Metelko. Bil je lep sončen dan in mnogi so tudi takrat hodili in drsali po Koseškem bajeru. Med njimi tudi mamica (28) z dveletnim otrokom in še 53-letni moški. Med hojo se jim je pod nogami nenadoma vdrlo in končali so v ledeni vodi. Mamica naj bi iz vode rešila tako otroka kot sebe, pomagali so očividci, medtem ko so moškemu z uporabo reševalne deske pomagali gasilci GB Ljubljana.

Ledena nevarna past in kaj storiti, ko do nesreče pride

Če niste prepričani o trdnosti ledu, Metelko odsvetuje drsanje po njem in svetuje, da za zimske aktivnosti raje izberete katero od umetnih drsališč.

Podobno kot Metelko tudi gasilci GB Ljubljana opozarjajo, da je led nepredvidljiv, in čeprav je na prvi pogled trd, se lahko hitro spremeni v nevarno past. Zato je dobro poznati spodnja priporočila:

Nikoli ne hodite na led sami. Varnost je v družbi.

Če led začne pokati, takoj zapustite ledeno površino. To je znamenje nevarnosti.

Če padete v vodo, ostanite mirni. Panika le otežuje situacijo. Poskušajte splezati nazaj na led v smeri, od koder ste prišli.

Če opazite nezgodo, pokličite pomoč na 112. Pomagajte ponesrečencu z vrvjo, palico ali drugim pripomočkom. Ne tecite neposredno do kraja nesreče.

Oblecite ponesrečenca v suha oblačila in ga ovijte v odejo. Ogrevajte predvsem glavo, vrat, prsni koš in trebuh. Vsaka pomoč šteje.

Za vse, ki jim svarilo ni dovolj, je v odloku o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (sem spada tudi Koseški bajer) v 10. členu, ki govori o splošnem varstvenem režimu, med drugim zapisano, da se ni dovoljeno »kopati, potapljati, jadrati in izvajati drugih rekreacijskih dejavnosti na stoječih vodah, razen v primeru iz 33. točke tega odstavka (op. p.: ta točka govori o spuščanju modelov motornih plovil na daljinsko vodenje zunaj za to določenih obdobij in območij).«

