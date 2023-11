Kaj se je zgodilo v križišču Celovške in Litostrojske? Iz avtobusa se je kadilo (FOTO)

Danes zjutraj nam je bralka sporočila, da naj bi v Ljubljani zagorel avtobus. Ognja sicer ni videla, je pa nedaleč stran od križišča Celovške in Litostrojske ceste v Ljubljani zagledala stoječi avtobus z odprtimi vrati, iz katerega se je kadilo. V bližini je stal moški, ki je v rokah držal gasilni aparat.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer poročala, da je ob 9.11 v Ljubljani prišlo do požara oziroma eksplozije.

Kaj pravi policija in kaj LPP

Dogodek smo preverili tudi na PU Ljubljana, od koder so sporočili, da so bili obveščeni o dogodku, ko naj bi zagorelo na enem izmed avtobusov: »Po do sedaj znanih podatkih je prišlo do napake na klimatski napravi avtobusa, pri čemer materialna škoda naj ne bi nastala. V njem se je v času dogodka nahajal le voznik, ki v dogodku ni bil poškodovan, potnikov na avtobusu ni bilo. Policisti bodo dogodek, v katerem do sedaj niso bili zaznani elementi kaznivih ravnanj, po vseh zbranih obvestilih ustrezno zaznamovali.«

Z Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so podali tako rekoč identično zgodbo: na avtobusu je zagorelo zaradi napake pri klimatski napravi. Požar je pogasil voznik še pred prihodom gasilcev, na avtobusu ni bilo potnikov.

Zanimalo nas je tudi, kako pogosti so požari na avtobusih LPP. »Recimo, da kakšen avtobus na leto, mogoče dva. Zagori pa navadno pri motorju,« so nam povedali na LPP.

