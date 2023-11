Incident na mariborski fakulteti: Kam so ušli podatki študentov in kako je vpleten prodekan

»Prodekan fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je na 150 naslovov poslal 74 kategorij osebnih podatkov 2300 študentov,« se glasi sporočilo našega bralca, ki trdi, da zadevo po anonimni prijavi preiskuje informacijska pooblaščenka.

Ob tem dodaja, da ne fakulteta, ne univerza oškodovanih študentov o incidentu nista obvestili, temveč »skušata šikanirati in ugotoviti, kdo je podal anonimno prijavo«. Naš bralec še trdi, da poskušajo pristojni vse skupaj pomesti pod preprogo in izbrisati sledi.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je potrdila, da informacije našega bralca držijo. »O opisanem dogodku smo obveščeni, in sicer smo 23. 10. 2023 na to temo prejeli prijavo, na podlagi katere je bil zoper Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru uveden inšpekcijski postopek,« je zapisala in dodala, da s strani fakultete obvestila o kršitvi varnosti osebnih podatkov niso prejeli.

»Postopek je trenutno še v teku, zato več konkretnih informacij o ugotovitvah v tem trenutku ne moremo podati,« je še zapisala.

Vprašanja smo naslovili tudi na fakulteto in Univerzo v Mariboru. Njihove odgovore še čakamo.

