Glejte in se čudite: naročil je sladico s fotografije, dobil pa tole (FOTO)

To poletje smo veliko pisali o cenah na Hrvaškem. Nekateri bralci so trdili, da so bajno visoke, drugi, da nič višje kot pri nas. Resnica je verjetno nekje vmes.

»Če želite videti, kaj je res drago, obiščite skandinavske države,« nam je pisal bralec. To poletje je obiskal dansko prestolnico Kopenhagen in sam sebi potrdil, kar je o njej slišal – da je res draga. Ne glede na to se čez cene ne pritožuje, se pa nad zavajanjem gostincev in uporabo simboličnih fotografij. »Neokusno,« je dejal.

Fotografije, ki lažejo

V znamenitem Nyhavnu, kanalu, kjer so svetovno znane barvite hiške, sta si s prijateljico zaželela sladice. Ker gre za res turistični del mesta, so cene precej navite, a ko si na dopustu se pač razvajaš. V eni od gostiln sta najprej prelistala cenik in na fotografiji zagledala prelepo jabolčno pito, takšno skoraj domačo, v kateri so se videli krhlji jabolk. Šla sta se še malo naprej, da se spoznata še z drugo ponudbo, a se odločila, da se vrneta v tisto prejšnjo, saj je bila pita na fotografija res mamljiva.

Ko ju je natakarica pobarala, kaj bosta, sta brez obotavljanja naročila prej videno tortico oziroma pito ter kavo in vročo čokolado. Po nekoliko daljšem čakanju, ko jima je pijače že skoraj zmanjkalo, je sladica vendarle prispela, naša bralca pa sta se sladici čudila. Najprej sta pomislila, da gre za pomoto. Natakarici sta dejala, da sta naročila jabolčno pito. Sprva ju je pogledala, kot da sta z drugega planeta, nato pa odvrnila, da je to edina jabolčna pita, ki jo imajo. Kakšna je bila, je razvidno iz fotografije, kot tudi, da je razlika med oglaševano in tisto, ki sta jo dobila, svetlobna leta narazen.

Bralec je dejal, da sta bila sprva razočarana nad zavajajočim oglaševanjem, a da okus sladice na koncu vendarle niti ni bil tako slab.

Vprašali smo ga še, koliko ga je sladica s pijačo stala? Natančno kot 32,62 evra, nam postreže s podatkom iz mobilne banke (dokumentacijo hranimo v uredništvu).

Brez konverzije

Bralec je še izpostavil, da imajo Danci svojo valuto. Za en evro dobite nekaj manj kot 7,5 danskih kron. Pri plačevanju s plačilno kartico zato morebitne popotnike opominja, naj plačujejo v lokalni valuti (brez konverzije), nasvet, ki ga na naši spletni strani nenehno ponavljamo.

