Glasba v eni izmed ljubljanskih trgovin takole zmotila kupca

Mnenja o tem, kako glasba vpliva izkušnjo kupovanja so deljena. Medtem ko strokovnjaki pravijo, da ima vpliv na nezavedni ravni, pa nekateri obiskovalci trgovin glasbe niti ne zaznajo. Drugi ob njej mrmrajo, tretji pa ji pozorno prisluhnejo. Melodiji v eni izmed ljubljanskih trgovin je v času božiča dobro prisluhnil tudi bralec, ki je bil nad izborom ogorčen. Preposlal nam je sporočilo, ki ga je namenil trgovcu po neprijetni izkušnji v njihovi trgovini.

»Ne počnite jim tega, saj ni humano«

»Danes smo opravili vikend nakup v Sparu in kot običajno je igrala generična 'elevator' glasba. Razumemo - se špara na avtorskih pravicah, vendar pri nakupovanju smo bili izpostavljeni pol urni obupni generični božični in brezosebni melodiji, ob kateri smo si samo želeli pobegniti ven. A to ni glavni razlog mojega pisanja. Skrbi me, ker so vaše delavke in delavci izpostavljeni temu mučenju neprekinjeno ves delovnik. Prosim, da jim tega ne počnete, saj ni humano. Poskusite si sami vrteti takšno glasbo zapored osem ur in prepričan sem, da boste spoznali, kaj jim počnete. Privoščite jim radio ali pa vsaj tišino«.

Odgovor trgovca: melodijo napisal uveljavljeni slovenski glasbeni producent

Bralcu so iz trgovine odgovorili, da jim je žal, da mu glasba, ki jo predvajajo v poslovalnicah, vzbuja negativne občutke.

»Zavedamo se, da ima lahko glasba pomembno vlogo pri ustvarjanju prijetne nakupovalne izkušnje. Za spremembo glasbenega izbora smo se v podjetju Spar Slovenija odločili, ker smo dali priložnost uveljavljenemu slovenskemu glasbenemu producentu. Vsekakor pa bomo vaš komentar posredovali v razmislek odgovornim osebam,« so navedli.

Za dodatnoa pojasnila smo se obrnili na trgovca. Zanimalo nas je, ali so odgovorne osebe zadevo že komentirale, za katerega slovenskega producenta gre in ali so prejeli še kakšno pritožbo na glasbo, so nam iz trgovine takole odgovorili:

»Pred dvema letoma smo se odločili, da za naše kupce v trgovinah predvajamo unikatno glasbo. Glasbo med letoom večkrat menjamo, saj se zavedamo, kako pomembno vlogo ima pri ustvarjanju prijetne nakupovalne izkušnje. Okusi glede glasbe so različni, zato bomo težko zadovoljili vse, smo pa komentarje naših strank zabeležili in potrudili se bomo, da bomo s sprotnimi menjavami glasbenih zvrsti v prihodnje predvajali več glasbe, ki bo všeč čim večjemu številu kupcev v naših trgovinah.«

