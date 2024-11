Bralko iz Kranja jezi, ko vidi, kako preračunljivi so trgovci na delikatesi

Pisali smo, da se je nekdanji zaposleni v mesnici odzval na zapis kupca, ki ima občutek, da ga mesarji pogosto ogoljufajo. Na to objavo se nam je oglasila bralka iz Kranja in podala svojo izkušnjo iz ene od večjih trgovskih verig pri nas.

»V delikatesi za vsako plast narezanih mesnin, npr. pršut, kuhan pršut, slanina itn., dodajo folijo oziroma po dve foliji na vsako plast. Vsaka od teh folij tehta približno tri grame in to plačujemo kupci po ceni za narezano mesnino. Zaslužki trgovca so očitni,« je zapisala bralka.

Zahteva naj sproti

Kot pravi, se je pred časom že obrnila na trgovca, a so ji svetovali, naj pri nakupu mesnin zahteva, naj prodajalec med narezano salamo ne vstavlja celofana. »Drugega mi niso znali svetovati. Seveda to vedno zahtevam, ampak včasih me ignorirajo in folije ne odstranijo,« nam je zaupala izkušnje.

Po njenih izkušnjah tudi trgovci v Italiji med narezane mesnine dodajo celofan na vsako plast, a v nasprotju s slovenskim trgovcem »je to zelo tanka folija, ki nima nobene teže, kar pomeni, da se to vendarle da, če le trgovec v ozadju nima posebne računice«.

Kakšne so vaše izkušnje? Zaupate mesarjem? Če ste opazili kaj zanimivega, nam pošljite fotografijo ali videoposnetek.