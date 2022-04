Ogorčena bralka Mateja: Pripeljejo hrano, a je ni dovolj za vse, mladiči umirajo

V Materiji v občini Hrpelje - Kozina je bralko Matejo nekaj močno zmotilo. »Tam ima starejši par mačke. Po besedah vaščanov mačke pripeljeta, spustita ven – in to je vse. Na dan dva ali tri pripeljeta hrano, ki pa je ni dovolj za vse. Živali ne dobijo veterinarske oskrbe, jih ne sterilizirajo, zato se kotijo po vseh mogočih koncih, mladiči pa umirajo.«

Bralka nam je poslala tudi fotografijo bolne mačke, za katero pravi, da ni več živa. Za pomoč se je obrnila na koprsko enoto Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), da bi šli na ogled terena. Kot smo izvedeli, je bila inšpekcija o razmerah obveščena.

»Po obravnavi prijave je uradni veterinar opravil nadzor na omenjenem naslovu in opravil razgovor z osebo, ki skrbi za mačke. Na lokaciji naj bi bilo šest do sedem prostoživečih mačk, pri katerih ni bilo zaznati kužne bolezni. Skrbnik je bil opozorjen na številčno omejeno posedovanje hišnih živali in njihovo potrebno sterilizacijo. Druge nepravilnosti pri pregledu niso bile ugotovljene. Po navedbi skrbnika na omenjeni lokaciji neznani ljudje puščajo živali,« so navedli v pristojnem uradu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na kakšen način se lahko zapuščene mačke rešijo?

»6.a člen Zakona o zaščiti živali določa, da se lastništvo mačke izkazuje z označitvijo mačke z mikročipom in vpisom v Centralni register hišnih živali (CHRŽ). Domača mačka, ki živi prosto v okolju in nima lastnika oziroma skrbnika ter ni označena z mikročipom, je prostoživeča mačka in se šteje za zapuščeno žival. Kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo. Po prejemu obvestila o zapuščenih (prostoživečih) domačih mačkah imetnik zavetišča te živali sprejme, jim po potrebi zagotovi ustrezno veterinarsko oskrbo, zagotovi sterilizacijo oziroma kastracijo in jih po okrevanju, če ni interesenta, ki bi jih prevzel v skrbništvo, ustrezno označene vrne v okolje, kjer so bile najdene, če je okolje primerno za vrnitev,« pojasnjujejo na ministrstvu. V konkretnem primeru je inšpektor odredil ukrepe za odpravo nepravilnosti, ni pa živali odvzel in jih namestil v zavetišče.

Če skrbnik živali ne zagotovi bivališča, hrane, vode, oskrbe, svobode gibanja in ustrezne mikroklime, krši 7. člen zakona o zaščiti živali, za kar je predpisana globa od 200 do 400 EUR. Novela zakona, ki je stopila v veljavo 16. 10. 2021, omogoča, da lahko uradni veterinar v hitrem postopku izreči tudi globo v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

