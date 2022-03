Bralka iz Ljubljane: Ukrajinci so najeli moje stanovanje

Pred nami je humanitarna katastrofa, ki ji nismo bili priča vse od 2. svetovne vojne, pravijo strokovnjaki. Zaradi vojne v Ukrajini je od tam zbežalo že okoli dva milijona ljudi. Večina se jih je pred rusko invazijo zatekla v obmejne države, nekaj jih je prišlo tudi v Slovenijo in še prihajajo. V nastanitvenem centru v Logatcu jih je zdaj 85, še več pa si jih namestitev išče pri sorodnikih in prijateljih. Verjetno je nekaj Ukrajincev namestitev našlo tudi pri zasebnih ponudnikih preko spletnih agencij Booking in Airbnb, o čemer nas je obvestila tudi bralka Neja iz Ljubljane.

V eni od znanih in urejenih ljubljanskih sosesk bralka oddaja okoli 60 m2 družinam prijaznim veliko stanovanje, ki so ga v teh dneh preko portala najeli Ukrajinci. Pet žensk in štirje otroci so stanovanje najeli za pet dni. Kaj bodo počeli potem, bralka ne ve, pravi pa, saj da verjetno od šoka gostje niso spregovorili niti besede. Morda bodo zaprosili za status begunca, morda je Slovenija le tranzitna država in bodo odpotovali naprej. Skupina Ukrajincev se je pori iskanju stanovanja izgubila na drugem koncu Ljubljane, a so zadevo uspešno rešili. Bralka se je pri tem po telefonu pogovarjala z neznanim tujim moškim in mu dajala navodila, ta pa je z drugim klicem nato najverjetneje iz tujine vodil skupino žena in otrok do cilja, kjer so si lahko po večdnevni poti spočili. Dejali so le, da so na poti od začetka vojne, torej deset dni.

Pri pomoči Ukrajincem se pridružujejo posamezni Slovenci

Pri pomoči Ukrajincem pomoč Slovencev ne pozna meja. Pomagajo s hrano, oblekami, higienskimi pripomoči, nekateri pa so pripravljeni sprejeti bežoče pred vojno tudi v svoje domove. Če imate doma prostor, ki bi ga lahko ponudili beguncem, se lahko obrnete na posebno telefonsko številko, ki jo je vlada vzpostavila v ta namen: 040 853 421, ali elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si. Ob tem sporočite svoje podatke in število oseb, ki ste jih pripravljeni sprejeti.

So se pa ljudje znašli tudi po svoje in si omislili finančno pomagati sobodajalcem v Ukrajini. Kot je mogoče razbrati na družbenih omrežjih, so si nekateri Slovenci rezervirali svoje termine nastanitve v Ukrajini in to plačali, čeprav ne vedo, kdaj jih bodo lahko sploh koristili. Za neko naključno stanovanje v prestolnici Kijev je denimo za šest dni nočitev trenutno treba odšteti 34 evrov.

Nekateri Slovenci so pomagali tudi ukrajinskim sobodajalcem na način, da preko spletne strani rezervirajo svoje termine in nastanitve, čeprav ne vedo, kdaj jih bodo lahko koristili oziroma jih morda tudi ne bodo. FOTO: Zaslonski posnetek

Z namestitvijo pomagajo tudi pri spletni platformi za oddajo stanovanj Airbnb , ki je sobodajalce pozvala naj ponudijo brezplačno ali znižano ceno za kratkotrajno bivanje za prizadeto prebivalstvo iz Ukrajine. Pri tem bo tudi organizacija Airbnb financirala bivanje 100.000 ukrajinskem beguncem, prav tako pa so se odpovedali vsem pristojbinam za goste in gostitelje.

Na železniški postaji Zahony, ob ukrajinski meji. Foto: Jure Eržen, Delo

Slovenija se medtem pripravlja na množičnejši prihod državljanov iz Ukrajine. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je v nedeljo objavil javni poziv, s katerim so si želeli pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne.

Vlada je zbirala ponudbe dva dneva. Ponudniki pa so morali opredeliti stroške najema, obratovalne in fiksne stroške, povezane z nastanitvijo, stroške čiščenja, priprave ali dostave obrokov v skupnih prostorih, zagotovitve posteljnine in brisač ter pranja brisač in posteljnega perila. Poleg tega morajo ponudniki zagotoviti možnost uporabe pralnice najmanj dvakrat tedensko oziroma drugačno zagotovitev pranja oblačil nastanjenih. Druga možnost je, da naročnik zagotovi posteljnino in brisače, izvajalec pa zagotovi zadostno kapaciteto pralnice, da si perejo sami.

Koliko ponudnikov se je prijavilo na javni poziv, še ne vemo, saj se je poziv zaključil danes dopoldan. Ko dobimo odgovore, jih bomo objavili.

Informacija za tiste, ki ste pripravljeni ponuditi namestitev za begunce iz Ukrajine Če boste v svojem stanovanju nastanili begunce iz Ukrajine, morate v roku treh dni od vstopa v Slovenijo prijaviti naslov prebivališča pri najbližji policijski postaji. Dokler Republika Slovenija ne bo odločila, če bo beguncem iz Ukrajine podelila status začasne zaščite, ti niso upravičeni do finančnih sredstev za nastanitev, so pa že sedaj na podlagi sklepa vlade upravičeni do denarne pomoči. Več informacij na tej povezavi vlade.

Ste tudi vi kaj opazili? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.