Bralec Srečko: »Je še živa, ampak komaj. Počakajte še nekaj časa, bo gotovo ...«

Na nas se je obrnil bralec Srečko. Tako pravi, da na gozdni cesti pred Kočo pri Franciju pod cerkvico svetega Jakoba nad Preddvorom že drugi dan leži ranjena košuta.

»Je še živa, ampak komaj. Kličem 112 in tam pravi operater, da so že sporočili lovcem in več ne morejo narediti. Danes vsak samo pove, kaj ne more narediti! Kako sem jezen ! Na operaterja in na lovce ... Počakajte še nekaj časa, bo gotovo poginila ...« je dejal ogorčeni bralec.

Kaj se dogaja z ranjeno košuto, poizvedujemo pri Lovski družini Preddvor. Pojasnila bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.

