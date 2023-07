Bralec priča nenavadni nesreči v Ljubljani (FOTO)

V Ljubljani na tirih med Pivovarniška in Kurilniška ulico je prišlo do nenavadne nesreče. Kot nam je sporočil bralec Suvad je avto obstal na železniških tirih in zagorel.

FOTO: Bralec Suvad

Medtem je Uprava RS za zaščito in reševanje zapisala, da je ob 8.02 uri na Kurilniški ulici v Ljubljani na tirih gorenjske železniške proge gorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, odklopili akumulator in vozilo s pomočjo vitla potegnili s tirov. Vozilo je uničeno. V času gašenja požara je bil železniški promet na progi Ljubljana–Jesenice in Ljubljana–Kamnik preventivno ustavljen.

O poškodovanih (zaenkrat) ne poročajo, dogodek pa preverjamo na policiji.