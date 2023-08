Bralec Darko našel čudovit primerek redke gobe (FOTO)

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralca Darka, ki se je pohvalil s čudovitim primerkom gobe, ki jo je našel na Slomniku nad Košnico. Kot lahko vidite na fotografiji, gre za gobo resasti bradovec (Hericium erinaceus).

To je užitna goba, ki spada v skupino tako imenovanih zobnih gliv. Najpogosteje raste na trohnečem lesu podrtih dreves širom Evrope, v vzhodni Aziji in severni Ameriki.

Goba je zelo cenjena v kulinariki in medicini. Bela goba, ki spominja na levjo grivo ali brado, ima zelo unikaten okus, ki ga lahko izkoristite v številnih jedeh. Iz nje pa se da pripraviti tudi zdravilne napitke ali čaje.

V zadnjem času se ta goba uporablja tudi v prehranskih dopolnilih, za izboljšanje prebave, splošnega počutja in moči.

Med aktivnimi komponentami gobe so tipični beta glukani. V tej gobi najdemo tudi fitosterine, kot sta beta sitosterol in ergosterin. Vsebuje esencialne mineralne snovi in elemente v sledovih (Zn, Fe, Se, Ge itd.), niacin, biotin, vitamin D kot tudi različne polisaharide in polipeptide. Zaradi kvalitetne aminokislinske sestave ima ta vrst gobe v primerjavi z drugimi jedilnimi gobami (šampinjoni, ostrigarji in šitake) najvišjo biološko vrednost in je zato pri vegetarijanskem načinu prehranjevanja kakovosten nadomestek mesu.