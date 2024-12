Zemeljski plaz grozi hišam, prebivalci ostajajo kljub nevarnosti

Na stotinam zgradb, ki ležijo na robu strme zemeljske pečine na obrobju mesta El Alto v Boliviji, grozi velika nevarnost uničujočega zemeljskega plazu. Stojijo na aveniji Panorámica in v La Ceji, enem najbolj prometnih območij mesta El Alto, in že pogled nanje razkriva, na kako nevarnem kraju so.

Prepad v tej dolini je pod kotom 90 stopinj.

V zadnjih tednih je deževje pustošilo po prestolnici Bolivije in njeni okolici, kar je še povečalo nevarnost zemeljskega plazu, ki prebivalcem nenehno grozi. A zdi se, da to prebivalcev niti malo ne prestraši, saj se jih večina za nič na svetu noče odseliti. V zgradbah sicer živijo lokalni šamani, znani kot yatiri, in trgovci, ki se nočejo odpovedati odlični lokaciji za trgovanje, pa četudi lahko to nekega dne pomeni prezgodnjo smrt. Hiše so zgrajene iz opeke in prekrite s ploščami iz valovitega železa.

Ne bodo se premaknili

»Ne bomo se premaknili s tega kraja, ker je tu naše delovno mesto. Bomo pa poskrbeli za zemljo, predvsem za deževnico, in jo usmerili tako, da bo voda odtekla drugam,« je nedavno Reutersu povedal eden od yatirijev. Nekateri so celo predlagali daritve Pachamami, boginji, ki jo častijo domorodci v Andih.

Živijo dobesedno na robu.

Preprečiti, da bi voda še bolj razjedala zemeljsko pečino, je lažje reči kot storiti, lokalne oblasti pa pravijo, da je rušenje pečine neizbežno, zato je treba zgradbe evakuirati v dobro njihovih stanovalcev.

»Prepad v tej dolini je pod kotom 90 stopinj. Ravno zato želimo, da odidejo od tod, in če ne bodo želeli, bomo morali uporabiti silo,« pravi Gabriel Pari, občinski sekretar za vodo, sanitarije, okoljsko upravljanje in tveganje.