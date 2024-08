Zaradi kajenja na plaži klicala policijo, ko je ta prišla, je sledilo presenečenje (VIDEO)

Na družbenem omrežju TikTok smo zasledili objavo šokiranega tujega turista, ki je na plaži na Hrvaškem opazoval nenavadno situacijo in jo tudi komentiral:

»Pravkar smo bili priča nenavadni situaciji na hrvaški plaži. Družina nemškega turista zraven nas je neko hrvaško gospo prosila, naj ne kadi v bližini njihove družine. Poklicala je policijo, pojavili so se in spodili turiste, ki so jo prosili, naj ne kadi. Noro! Ko so odšli, se je pojavilo prazno mesto v senci in hrvaška gospa se je takoj premaknila na boljše mesto.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj najbolj zanimivih.

»Hrvatica tukaj. Ni šans, da bi policija prišla, če bi vas nekdo prosil, da ne kadite. Verjetno jim je rekla kaj drugega. Policija ne bi prišla, če bi vas skoraj povozil avto (namenoma) ali če bi vam grozili z nožem. Mislim, na koncu bi, po eni uri – in naredili nič.«

»Trenutno sem na Hrvaškem, kadim lahko povsod, tudi v restavracijah! Ljubim to deželo!«

»... torej ... niste prepričani, kaj se dogaja ..., vendar ste prepričani, da ni kriv turist ..., ampak hrvaška gospa ... Mislim, da se policija ne bi vmešala zaradi te neumnosti ...«

»Turisti pridejo v našo državo in ne spoštujejo nas niti naše države. Ustrahovanje domačinov ni nikoli dobra ideja ... Ne dotikajte se naše kave ali cigaret.«

