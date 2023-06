To je deset hrvaških destinacij, ki so po mnenju turistov precenjene

Hrvaška je med Slovenci še vedno najbolj priljubljena počitniška destinacija. Čeprav mnogi najdejo vsako leto kup razlogov za pritoževanje, se vsako leto znova vrnejo tja.

Nosov nad našo južno sosedo pa ne vihajo le Slovenci, temveč so nad njo razočarani tudi mnogi turisti iz drugih držav, ki so svoje vtise strnili na družabnih omrežjih in blogih. Ameriška blogerka Jenna, ki je med svojim obiskom Hrvaške obiskala Plitvice, Split, Dubrovnik, Pelješac in Korčulo. »Iskreno? Hrvaška me je razočarala. Da, moja pričakovanja so bila velika in obiskali smo najbolj priljubljene destinacije in to v času največje gneče, kar je mogoče res vplivalo na mojo izkušnjo.« Zapisala je, da so cene res nižje v primerjavi z Benetkami, a nižje so tudi v Veroni.

Medtem ko so se mnogi njeni sledilci strinjali z njenimi ugotovitvami, so nekateri zapisali, da je izbrala napačen čas za obisk Hrvaške. Naša južna soseda ni priljubljena niti med vegeterjanci, ki pravijo, da pogosto lahko naročijo le zelenjavo z žara.

Na spletni strani punkufer so zbrali deset hrvaških destinacij, nad katerimi se običajno turisti pritožujejo najpogosteje.

Split

Turistom je zelo všeč splitska arhitektur, a je zaradi velike gneče nemogoče uživati v njej. Turisti se pogosto pritožujejo tudi nad javnim prevozom in neljubeznivimi gostitelji,

Hvar

O tem priljubljenem otoku pravijo, da je lep, a da na njem gostitelji niso najbolj ljubeznivi. »Plaže so polne ježev in ostrih kamnov,« pišejo tuji turisti, ki so pričakovali peščene plaže. Obiskovalci Hvara se pogosto pritožujejo tudi na visokimi cenami hrane in pijače, pripombe imajo tudi nad cenami namestitev, ki so po njihovi oceni pogosto previsoke za to, kar ponujajo.

Dubrovnik

Eden izmed turistov, ki je nedavno obiskal Dubrovnik piše, da je bil obisk izguba časa in denarja. Za obisk mirnih zalivov je potreben čoln. Pritožujejo se tudi nad veliko gnečo sredi sezone.

Dubrovnik FOTO: Dreamer4787 Getty Images/istockphoto

Opatija

Za nekatere je raj, za druge pa predraga destinacija z neprivlačnimi betonskimi plažami. Opatiji turisti očitajo premalo infrastrukture, ki bi ponujale dobro zabavo in dodajajo, da morje 'ne diši' tako kot na jugu države.

Ploče

»Sivi bloki, ki so postavljeni ob obali, so bili zgrajeni z namenom masovnega turizma,« pišejo turisti, ki se pritožujejo nad Pločami. Pravijo, da nimajo duše in da je vse zgrajeno z namenom polnjena bančnih računov.

Reka

Po mnenju turistov znajo biti industrijska mesta dinamična in polna zanimivih lokacij, ampak ne Reka. Turisti so jo uvrstili na hrvaški seznam precenjenih mest.

Makarska

Makarska je znana po čudovitih plažah, pa tudi po hordah turistov, katerih brisače je treba dobesedno preskakovati, če želite priti do morja. »Stiskanje med Francozi, ki kadijo en za drugim in glasnimi kopalci, ni ravno idealno,« je zapisala blogerka Andrea iz Avstralije.

Makarska FOTO: Tomi Lombar/delo Lombar Tomi

Zagreb

Na seznamu najbolj precenjenih hrvaških mest se je znašla tudi prestolnica – Zagreb. »Najboljša stvar v Zagrebu je avtocesta do morja,« je za nemški Spiegel zapisala novinarka Anne Haeming. Dodala je, da Zagrebu manjka zabave in da mesto ni nič posebnega. Po mnenju turistov mu manjka zabave.

Susak

»Namesto peščenega raja nas je pričakalo plitko morje, ki ne nudi nobene osvežitve, se glasi eden izmed zapisov,« ki kritizira ta hrvaški otok. Razočarani so tudi nad pomanjkanjem namestitev.

Vir

»Moja žena pravi, da Vir nima duše,« je zapisal eden izmed razočaranih turistov in dodal, da so novogradnje povsem neprivlačne.