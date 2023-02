Ko sta zakonca videla, koliko so jima zaračunali za dve kavi, ju je skoraj kap (FOTO)

Jesse in Deedee O'Dell iz Oklahome sta se zjutraj odpravila po kavo v Starbucks, tako kot to počneta skoraj vsako jutro zadnjih 16 let. Naročila sta kavi, točno taki, kot jih naročata že leta – ledeno ameriško in kapučino. Ponavadi za naročilo odštejeta okoli 10 dolarjev, toda tistega dne je bilo drugače.

Nič hudega sluteča sta se odpravila svojim opravkom naproti, nekaj dni za tem pa je Deedee s svojimi štirimi otroki odšla v trgovino, ob plačilu pa je bila njena kartica zavrnjena. Ni poznala razloga.

To je račun preplačanih kav. FOTO: Zaslonski Posnetek

Po pregledu plačil, ki jih je v zadnjem času izvajal s kartico, je ugotovila, da so ji v Strarbucksu za dve kavi zaračunali neverjetnih 4,456.27 dolarjev (dobrih 4.200 evrov). Deedee ne razume, kako se je lahko to zgodilo, saj je ob plačilu izbrala možnost brez napitnine. Kljub temu so znesku dveh kav prišteli 4.444,44 dolarja.

Ko je ugotovila, kaj se je zgodilo, sta z možem poklicala vodjo Starbucksa, kjer kupujeta kavo. Ugotovil je, da se je morala zgoditi napaka pri napravi za plačevanje s karticami. Pravita, da sta center za pomoč strankam tistega dne poklicala od 30 do 40-krat. Zagotovili so jima, da bosta prejela nov račun in dobila vračilo.

Odpovedati so morali počitnice

To pa se ni zgodilo. Med čakanjem bi se morala družina odpraviti na počitnice na Tajsko, od koder izvira Deedee. Obiskati so hoteli njeno sestro, ki je ni videla že nekaj let. Ampak na koncu so morali odpovedati potovanje, za katero niso imeli zavarovanja, ker si ga niso mogli privoščiti. Starbucks jim namreč še vedno ni vrnil preplačanega denarja.

Par je zadevo prijavil policiji, da jima pomagajo razrešiti spor.

FOTO: Carlo Allegri Reuters

Nesrečna zakonca O'Dell želita opozoriti vse, da ob obisku omenjene verige prodajaln kave takoj preverijo račun, da jim ne bo treba skozi postopek, v katerem sta se znašla onadva.