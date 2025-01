Zakonca pričakujeta svojega 20. otroka: Ljudje nas obsojajo, a mi obožujemo kaos

Za mnoge je velika družina s številnimi otroki sanje, Desiree in Christopher pa te sanje spreminjata v resničnost. Desiree trenutno pričakuje svojega 20. otroka, devetega, ki ga bo dobila s soprogom Christopherjem. Ko sta se spoznala, je imela Desiree že tri otroke, Christopher pa osem, nato pa sta se skupaj odločila, da bosta svojo družino še dodatno obogatila. Maja letos bosta pozdravila novega člana svoje že tako številčne družine, poroča Mirror.

Desiree se je spomnila trenutka, ko ji je med snemanjem TikTok videa odtekla voda, pri čemer je svoj dom opisala kot 'organiziran kaos'. Kljub temu pa poudarja, da pri njih vse deluje zelo organizirano. Njihov vsakdan vključuje pranje približno desetih kupov perila ob vikendih, obenem pa svoj družinski vsakdan delijo z več kot 64.000 sledilci na TikToku. Vendar pa njihov način življenja ne najde vedno odobravanja. Kritiki jih obtožujejo, da 'prenaseljujejo' planet, in izražajo dvome, ali lahko vsakemu otroku namenijo dovolj pozornosti.

Christopher se je na kritike odzval s poudarkom na njihovi politiki odprtih vrat: »Kadar koli otroci potrebujejo pogovor ali pozornost, imajo vedno prostor in čas za to.« Kljub negativnim komentarjem ostajata zakonca predana družinskemu življenju in se veselita prihoda novega otroka. Desiree še posebej ceni dejstvo, da v njihovem domu nikoli ni dolgčas: »Nikoli nisi osamljen, vsak dogodek pri nas je velik dogodek.« Christopher pa dodaja, da mu je najlepše opazovati, kako njihovi otroci rastejo in se razvijajo.

Največji izzivi, kot pravi, so povezani z zagotavljanjem osnovnih potreb, kot sta elektrika in voda. Desiree razkriva, da vsak dan pere perilo dvakrat dnevno, ob sobotah pa dodatnih deset košev. Z veliko rokami, ki pomagajo pri gospodinjskih opravilih, njihova družina deluje kot dobro usklajena ekipa. Njihov najstarejši otrok ima 22 let, najmlajši pa je star 19 mesecev. Spola 20. otroka še ne poznata, a sta navdušena in pripravljena na nove izzive, ki jih prinaša še en član njihove neverjetne družine.