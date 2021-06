Vroča akcija na Koroškem: mislila sta, da ju nihče ne vidi, a ju je snemala spletna kamera

V času koronavirusne epidemije smo se nekoliko odvadili klasične gneče. A življenje se počasi vrača v ustaljene tirnice, kljub temu pa nekatera območja še naprej ostajajo bolj osamljena. Marsikdo takšne kotičke z veseljem izkoristi, tudi za obisk v dvoje. Tako sta se moški in ženska podala v hribe na avstrijskem Koroškem (Nockbergen), nad vzponom pa sta bila očitno tako navdušena, da sta si za nagrado na okoli dva tisoč metrih privoščila izmenjati malo nežnosti. Vse lepo in prav, če ju pri njunem početju ne bi posnela tamkajšnja spletna kamera.



Fotografije so najprej objavili v Kärntner Krone.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: