Visoko noseča Francozinja rodila kar v šolski garderobi

Visoko noseča Francozinja iz predmestja Rennesa na severozahodu Francije, ki je v ponedeljek v šolo pripeljala svojo hčer, je rodila v šolski garderobi, preden je uspela priti do porodnišnice. Tja so jo nato odpeljali reševalci, tako novorojenček kot mati pa sta popolnoma zdrava.

Noseči Pauline je v ponedeljek zjutraj odtekla voda, preden sta skupaj s partnerko Coralie odpeljali svojo štiriletno hčer v šolo v kraju Saint-Gregoire na obrobju mesta Rennes, kjer se je ravno začenjal prvi šolski dan.

»Nisem si mislila, da se bo porod dejansko že začel. Pričakovala sem, da bova imeli dovolj časa, da hčer na poti do porodnišnice odpeljeva v šolo, ki je zelo blizu,« je za lokalni medij Ouest-France povedala Coralie.

Prihod dojenčka

Ko sta štiriletno hčer predali učiteljicam in bi se morali odpraviti proti porodnišnici, je bilo že prepozno. »Videla sem, da se je Pauline odmaknila vstran. Opazila sem izraz na njenem obrazu in takoj sem vedela, da je prihod dojenčka neizbežen,« je opisala.

Skupaj s Pauline, ki bi sicer morala roditi 9. septembra, sta se nato umaknili v šolsko garderobo in poklicali reševalce. Toda še preden so prispeli v šolo, je na svet že prijokal deček Luiz. Novorojenčka in njegovo mater, ki sta bila v brezhibnem zdravstvenem stanju, so nato odpeljali v bližnjo porodnišnico.