Vase je zbasal 62 hotdogov

Pred dnevi so v Združenih državah Amerike praznovali dan neodvisnosti, ki je tam velik dogodek, na katerem ne sme manjkati nekaterih tradicionalnih dobrot, denimo vročih hrenovk. Na Coney Islandu v zvezni državi New York pa vsako leto priredijo tudi tekmovanje v goltanju te priljubljene ameriške jedi.

Spektakel običajno pritegne ogromne množice, ki se na Coney Island zgrnejo v podporo svojim favoritom, tudi oblečeni v hotdoge ali z njimi na pokrivalih. Letos se je v goltanju hrenovk pomerilo 15 žensk, večina se jih, enako kot njihovi moški kolegi, s hitrostnim goltanjem hrane ukvarja profesionalno, saj tekmujejo po vseh koncih ZDA, kjer se bašejo še z burgerji, pitami in ramen rezanci. Tokrat si je naslov šampionke priborila Miki Sudo, ki je v desetih minutah pojedla 39 hotdogov in pol. Čeprav je premagala žensko konkurenco, pa ni prišla niti blizu zmagovalcu med moškimi. Joey Chestnut je namreč v desetih minutah vase stlačil neverjetnih 62 hotdogov ter tako postavil tudi nov svetovni rekord.

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da gre za nezdravo in nevarno početje, ki ga zdravniki v nobenem primeru ne priporočajo, da se po tekmovanju ni počutil najboljše, je priznal tudi Joey. »Saj poznate občutek, ko se med prazniki resnično preveč najeste. To je podobno, a veliko veliko huje. Prijatelji pravijo, da še dolgo smrdim po hrenovkah. Jaz tega ne zaznam, a se veliko potim in pot je drugačen, lepljiv in masten,« pravi Joey, ki je še dodal, da ga tovrstna tekmovanja zelo izčrpajo, in takoj ko je mogoče, mora malce zadremati.