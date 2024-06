V neprofitni savni se namakajo v sodih za viski

Nordijsko savnanje ni nič posebnega in tako v Veliki Britaniji kot tudi pri nas imamo vrsto ponudnikov, ki za lepe denarce svoje goste popeljejo v svet zdravja in užitkov ob ogrevanju telesa z vročim zrakom, paro ali UV-žarki, ki se nato nadaljuje s hlajenjem v ledeno mrzli vodi.

Savna v Hackney Wicku v vzhodnem Londonu v svojem bistvu ni nič drugačna od drugih prestižnih ponudnikov, izjemna pa je v tem, da je neprofitna. Namesto za mastne vsote se lahko tam razvajate že za malce več kot 20 funtov, torej dobrih 23 evrov.

Najbližje alkoholu boste v sodih, saj je vnos alkoholnih pijač prepovedan.

Savna, ki stoji na zanimivem zgodovinskem prizorišču, na dvorišču stavbe Eastway Public Baths, kjer je bilo nekoč kopališče, je leta 2022, ko je odprla svoja vrata, veljala za prvo neprofitno nordijsko savno, danes pa ima še dve podružnici. V prvotni je obiskovalcem na voljo pet individualnih savn in ena skupinska za pet ljudi. Posebnost so stari sodi za viski, v katerih se obiskovalci namakajo po izkušnji v vodi, ki je ohlajena na 10–14 stopinj Celzija. In kakšna so pravila uporabe neprofitne savne?

Gostje morajo prinesti dve brisači, eno za sedenje in eno, s katero se na koncu osušijo. Pod pasom morajo biti pokriti, zgoraj pa so lahko tako ženske kot moški po želji goli. V haljo se je obvezno odeti le ob obisku stranišča ali kavarne. Popivanje v savni ali pred samim dogodkom ni zaželeno. Uprava zagotavlja, da je njihova savna 'prostor za trezne ljudi'. »Največ stika z alkoholom boste imeli v kopelih, narejenih iz sodov za viski,« obljubljajo. Poskrbeli so tudi za to, da se gola oprsja obiskovalk ne bodo znašla kje na spletu; telefoni so strogo prepovedani, za fotografiranje zunaj savne pa morajo obiskovalci vprašati za dovoljenje koga od zaposlenih. Čez leto organizirajo različne dogodke, denimo dneve, namenjene savnanju mam in otrok, pa tudi savnanje s t. i. queer poezijo, ki ga opisujejo kot »serijo mitskega ustnega pripovedovanja zgodb, prilagojeno tistim, ki se identificirajo kot ženske, nebinarne in interspolne osebe«.